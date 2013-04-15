Рябков заявил, что роль доллара в любых операциях должна быть сокращена.

В МИДе призвали ослабить зависимость России от доллара. С заявлением выступил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

По его мнению, необходимо вводить новые меры, которые усилят изоляцию России от финансовой системы США.

Нам нужно устранить зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий. Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

Он заявил, что роль доллара в любых операциях должна быть сокращена. Рябков подчеркнул, что данные меры необходимы в связи с политикой президента США Джо Байдена, который заявляет об усилении санкций против РФ.

Ранее Россия призывает США активизировать усилия по вопросу иранской ядерной сделки.

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