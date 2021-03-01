В МИДе подтвердили готовность России работать в Совете Европы. С заявлением выступил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
По его словам, Совет Европы без России в составе утратит смысл своего существования.
Без России организация утратит общеевропейское качество, а значит, потеряет смысл существования.
Александр Грушко, замглавы МИД РФ
Он подчеркнул, что Россия готова продолжать работать в Совете Европы на основе его устава.
При это Грушко заявил, что терпение России не безгранично, поэтому его "не стоит испытывать".
Ранее Минюст отказался оспаривать решение ЕСПЧ по компенсации Навальному.
Видео: Youtube/Совет Федерации
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Видимо терпение безгоранично