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Вчера, 16:31
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matveyvn
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В МИДе подтвердили готовность России работать в Совете Европы

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Он подчеркнул, что Россия готова продолжать работать в Совете Европы на основе его устава.

В МИДе подтвердили готовность России работать в Совете Европы. С заявлением выступил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По его словам, Совет Европы без России в составе утратит смысл своего существования.

Без России организация утратит общеевропейское качество, а значит, потеряет смысл существования.

Александр Грушко, замглавы МИД РФ

Он подчеркнул, что Россия готова продолжать работать в Совете Европы на основе его устава.

При это Грушко заявил, что терпение России не безгранично, поэтому его "не стоит испытывать".

Ранее Минюст отказался оспаривать решение ЕСПЧ по компенсации Навальному.

Видео: Youtube/Совет Федерации

 

Теги: еспч, мид рф, совет европы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Аноним
Вчера 17:08

Видимо терпение безгоранично

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