Он подчеркнул, что Россия готова продолжать работать в Совете Европы на основе его устава.

В МИДе подтвердили готовность России работать в Совете Европы. С заявлением выступил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По его словам, Совет Европы без России в составе утратит смысл своего существования.

Без России организация утратит общеевропейское качество, а значит, потеряет смысл существования. Александр Грушко, замглавы МИД РФ

Он подчеркнул, что Россия готова продолжать работать в Совете Европы на основе его устава.

При это Грушко заявил, что терпение России не безгранично, поэтому его "не стоит испытывать".

Ранее Минюст отказался оспаривать решение ЕСПЧ по компенсации Навальному.