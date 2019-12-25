В МИДе объяснил, зачем Западу нужен "спектакль с отравлением" Навального

В российском министерстве выразили надежду на то, что Германия не будет в дальнейшем политизировать ситуацию с оппозиционером.

В МИДе объяснил, зачем Западу нужен "спектакль с отравлением" оппозиционного политика Алексея Навального. Ведомство выпустило отдельное заявление, в котором высказало уверенность в том, что всё сделано ради введения новых санкций.

В сообщении сказано, что такое ощущение возникает "у любого стороннего наблюдателя". Подчёркивается, что многие страны выступили синхронно и вынесли безапелляционные решения, даже не делая попыток разобраться. Также без ответа остались ноты во внешнеполитические ведомства Германии, Франции и Швеции. Министерство юстиции ФРГ, судя по его ответу Генпрокуратуре РФ, отказывается от взаимодействия с российскими правоохранительными органами в вопросе инцидента.

В российском министерстве выразили надежду на то, что Германия не будет в дальнейшем политизировать ситуацию с оппозиционером.

Налицо "круговая порука" в евроатлантическом исполнении с привлечением политически ангажированного руководства некогда весьма авторитетной и независимой ОЗXО. цитата из сообщения МИД РФ

Ранее Захарова заявила, что в ФРГ не готовы к прояснению обстоятельств произошедшего с Навальным.

Фото: instagram / navalny