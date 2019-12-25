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В МИДе назвали главные силы для уничтожения боевиков в Сирии
Сегодня, 16:42
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matveyvn

В МИДе назвали главные силы для уничтожения боевиков в Сирии

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Это сирийская армия и их официальные партнёры.

В МИДе назвали главные силы для уничтожения боевиков в Сирии. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что бороться с террористами в Сирии должны власти страны, а также их легитимные партнеры.

- Боевики и террористы должны уничтожаться в первую очередь, конечно, сирийскими вооруженными силами, - сказала Захарова.

Ранее Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о том, что Турция уничтожит боевиков в Идлибе. Также они согласовали введение режима прекращения огня. Боевые действия в Идлибе будут прекращены вдоль всей линии соприкосновения с 6 марта.

Ранее Эрдоган запросил у США Patriot после переговоров с Путиным.

Теги: идлиб, сирия, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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