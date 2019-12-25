Это системы зенитных ракетных комплексов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запросил у США Patriot после переговоров с Путиным. Накануне тон заявил, что Анкара могла бы запросить военную помощь у Вашингтона. Однако пока между странами действует соглашение о перемирии.

При этом Эрдоган рассчитывает, что США поставят Турции системы зенитных ракетных комплексов - их название Patriot.

Также, по словам Эрдогана, Турция будет использовать российские комплексы С-400, несмотря на на недовольство США.

Эрдоган рассказал, когда Турция введет в эксплуатацию комплексы С-400.