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Эрдоган запросил у США Patriot после переговоров с Путиным
Сегодня, 16:22
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matveyvn

Эрдоган запросил у США Patriot после переговоров с Путиным

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Это системы зенитных ракетных комплексов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запросил у США Patriot после переговоров с Путиным. Накануне тон заявил, что Анкара могла бы запросить военную помощь у Вашингтона. Однако пока между странами действует соглашение о перемирии.

При этом Эрдоган рассчитывает, что США поставят Турции системы зенитных ракетных комплексов - их название Patriot.

Также, по словам Эрдогана, Турция будет использовать российские комплексы С-400, несмотря на на недовольство США.

Эрдоган рассказал, когда Турция введет в эксплуатацию комплексы С-400.

Теги: вооружение, турция, эрдоган
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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