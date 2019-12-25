Дмитрий Биричевский рассказал о том, что честные бизнесмены относятся к России непредвзято вопреки правительствам недружественных стран.

В МИД заявили, что Россия не закрывалась от иностранных инвесторов. Страна готова помогать бизнесменам из-за границы, даже если они представляют недружественные государства, но которые стремятся работать на территории РФ. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал руководитель департамента экономического сотрудничества российского внешнеполитического ведомства Дмитрий Биричевский.

Если говорить о бизнесе... мы не закрываемся ни от кого, об этом сказал наш президент, мы сохраняем все двери открытыми и мы являемся частью международных экономических отношений, мировой хозяйственной системы. Дмитрий Биричевский, дипломат

Эксперт пояснил, что зачастую иностранные предприниматели принимают решение работать на российском рынке, что происходит вопреки политической воле или сигналам, исходящих от местных правительств. Дмитрий Биричевский заметил, что говорит о честных и добросовестных бизнесменах, которые "всерьез закрепились" в России и не имеют к стране предвзятого отношения. По словам дипломата, такие инвесторы платят налоги и развивают собственный бизнес.

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Фото и видео: Одноклассники / Вести Live