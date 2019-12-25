В МИД прокомментировали встречу Лаврова и Керри

Делегаты обсудили вопросы климата.

В российском МИД прокомментировали встречу Сергея Лаврова и Джона Керри. Ранее глава министерства внешнеполитического ведомства Москвы и специальный представитель президента Джо Байдена по климатическим вопросам встретились в отеле в Индии. По словам Марии Захаровой, этот диалог стал "одним из способов обсуждения" возможной встречи президентов России и США. Такое заявление чиновница сделала в эфире YouTube-проекта "Соловьев-LIVE".

Еще раз подчеркну – действительно такое встречается в международных отношениях, встреча была действительно случайной. Но при этом, безусловно, действительно очень важные вопросы были и затронуты, и обсуждены. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

В МИД рассказали, что Сергей Лавров и Джон Керри действительно случайно встретились на территории отеля в Нью-Дели.

Захарова прокомментировала вызов российского посла в МИД Швеции.

Фото: МИД России