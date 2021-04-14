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Захарова прокомментировала вызов российского посла в МИД Швеции

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Ситуация будет изучаться российскими дипломатами.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала вызов посла в МИД Швеции. Чиновница заявила в интервью Владимиру Соловьеву о том, что в ситуации надо разобраться, чтобы понять, о чем будет идти речь в дипломатическом ведомстве. Ранее о вызова представителя РФ журналистам заявила шведский министр Анн Линде. 

Новость только пришла, еще нужно с ней разбираться, о чем идет речь. Но странно, обычно Швецию волнуют наши подводные лодки.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

В СМИ полагают, что российский посол вызван в МИД Швеции из-за обвинений в причастности Москвы к кибератакам на Шведскую спортивную конфедерацию, которые состоялись в 2017 и 2018 годах. Ранее западные страны не однажды обвиняли РФ во вмешательстве во внутренние дела и хакерских нападениях на государственные и частные организации. В МИД РФ отметили, что готовы к диалогу по вопросам кибербезопасности.

В МИД ответили на вопрос о подготовке встречи Путина и Байдена.

Видео: YouTube / Соловьёв LIVE

Теги: мария захарова, мид, нота протеста, посол, швеция
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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