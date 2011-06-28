В МИД прокомментировали идеи об исключении России из СБ ООН

В ведомстве считают такие идеи нереальными.

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин прокомментировал идею об исключении России из Совета Безопасности ООН. Об этом он на пресс-конференции по итогам участия российской делегации в неделе высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее украинская сторона выступила с предложением лишить России членства в совете. Вершинин отметил, что такие идеи являются нереальными. По его словам, вопрос о лишении страны членства в Совете Безопасности ООН выглядит малопродуманным.

Ранее в МИД заявили, что расследование ЧП на "Северных потоках" должно проходить с участием России.

Видео: МИД России