В МИД прокомментировали идеи об исключении России из СБ ООН

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин прокомментировал идею об исключении России из Совета Безопасности ООН. Об этом он на пресс-конференции по итогам участия российской делегации в неделе высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Ранее украинская сторона выступила с предложением лишить России членства в совете. Вершинин отметил, что такие идеи являются нереальными. По его словам, вопрос о лишении страны членства в Совете Безопасности ООН выглядит малопродуманным.
Ранее в МИД заявили, что расследование ЧП на "Северных потоках" должно проходить с участием России.
Видео: МИД России
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