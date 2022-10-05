МИД РФ: расследование ЧП на "Северных потоках" должно проходить с участием России

В ведомстве считают, что речь идет о диверсии.

Расследование ЧП на "Северных потоках" должно проходить с участием России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на пресс-конференции по итогам участия российской делегации в неделе высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он подчеркнул, что речь идет о диверсии. Вершинин призвал к необходимости провести расследование, чтобы выяснить причину произошедшего. Замглавы ведомства добавил, что Москва также должна участвовать в этом. Кроме того, он предложил подключить к расследованию Германию, куда шел газ.

Ранее в МИД заявили, что США шантажируют развивающиеся страны по вопросу СВО на Украине.

Видео: МИД России