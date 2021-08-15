В МИД отвергли предложение Швейцарии представлять интересы Киева в России

Нечаев напомнил, что ранее Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям.

Швейцария не может представлять Киева в России из-за утраты нейтрального статуса. Об этом заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

Он напомнил, в Берне интересовались мнением о возможном представительстве интересов Украины в России и России в Украине. Однако в МИД считают, что в связи с решением Швейцарии присоединиться к антироссийским санкциям и поддерживать русофобию рассматривать подобные предложения рассматривать невозможно.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не станет участвовать в совещании по выполнению обязательств ОБСЕ.

Видео: МИД России