Нечаев отметил, что это совещание финансируется из бюджета Польши.

Россия не станет участвовать в совещании по выполнению обязательств ОБСЕ в области человеческого измерения. Об этом заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

По его словам, совещание, инициированное Польшей, является неформальной сходкой, которая финансируется за счет польского бюджета. Нечаев подчеркнул, что бюджет страны стал более скудным по причине близорукой политики Варшавы.

Ранее в МИД РФ заявили, что накачка Киева оружием развила его оборот на черном рынке.

Видео: МИД России