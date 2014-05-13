В ведомстве отметили, что тенденция вызывает у общественности на Западе все больше вопросов.

Накачка Киева вооружением развила его оборот на черном рынке и в теневом сегменте интернета. Об этом заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

По его словам, на Украине ежемесячно изымают и возвращают сотни единиц нелегального автоматического оружия и десятки тысяч патронов. Нечаев подчеркнул, что эти данные принадлежат правоохранительным органам стран Евросоюза.

Это пугающая тенденция вызывает у общественности на Западе все больше вопросов. Иван Нечаев, заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ

Ранее в МИД РФ назвали фейком информацию об отправке добровольцев КНДР для участия в СВО.

Видео: МИД России