Дипломаты напомнили, что на Западе имеется около 140 вариантов данного отравляющего вещества.

В МИД России назвали "Новичок" чисто западным брендом. По словам официальных представителей внешнеполитического ведомства, данное боевое отравляющее вещество имеется в странах Запада в порядка 140 вариантах. Одновременно с этим РФ его не имеет.

Сведения по этому веществу поступили из исследовательского центра Минобороны США. Впоследствии на основе упомянутого соединения сформировалось целое семейство токсичных химикатов, не подпадающих под действие КЗХО. С ними работали наряду с американцами в не менее чем 20 странах Запада. заявление МИД России

Дипломаты рассказали, что структура и масс-спектр "Новичка" впервые были представлены в 1998 году в спектральной базе данных Американского института стандартов (NIST 98).

Создатель "Новичка" считает, что Навального не могли отравить боевым ядом.

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