Разработчик "Новичка" обвинил коллегу в продаже вещества преступникам

Разработчик "Новичка" Владимир Углев обвинил коллегу Леонида Ринка в продаже вещества преступникам. Заявление он сделал в эфире "Эха Москвы".
Отметим, что Ринк накануне заявил, что у политика Алексея Навального было вещевое отравление.
Углев рассказал, что с Ринком они знакомы около 40 лет — при этом в научной среде он имеет репутацию фальсификатора.
Господин Ринк, он всегда был вруном. К нему всегда относились именно так.
Владимир Углев, разработчик "Новичка"
Он рассказал, что Ринк продавал преступникам тот вид "Новичка", который использовался при отравлении Скрипалей в Солсбери. По его словам, Ринк сам искал рынок сбыта.
Ранее ОЗХО опубликовала результаты анализов Навального.
Фото: pixabay.com
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