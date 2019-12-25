Разработчик "Новичка" обвинил коллегу в продаже вещества преступникам

По его словам, этот "Новичок" использовался при отравлении Скрипалей в Солсбери.

Разработчик "Новичка" Владимир Углев обвинил коллегу Леонида Ринка в продаже вещества преступникам. Заявление он сделал в эфире "Эха Москвы".

Отметим, что Ринк накануне заявил, что у политика Алексея Навального было вещевое отравление.

Углев рассказал, что с Ринком они знакомы около 40 лет — при этом в научной среде он имеет репутацию фальсификатора.

Господин Ринк, он всегда был вруном. К нему всегда относились именно так. Владимир Углев, разработчик "Новичка"

Он рассказал, что Ринк продавал преступникам тот вид "Новичка", который использовался при отравлении Скрипалей в Солсбери. По его словам, Ринк сам искал рынок сбыта.

Ранее ОЗХО опубликовала результаты анализов Навального.

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