ОЗХО опубликовала результаты анализов Навального

Он был отравлен боевым веществом.

Организация по запрещению химического оружия опубликовала результаты анализов российского политика Алексея Навального. Об этом пишет агентство "Интерфакс".

Отмечается, что политик был отравлен боевым веществом, которое не входит в списки запрещённых ОЗХО. При этом эксперты обнаружили маркеры вещества из класса "Новичок" в крови и моче Навального.

Ранее мы писали, что постпред при ОЗХО рассказал о позиции России по инциденту с Навальным.

Видео: YouTube / ARIRANG NEWS