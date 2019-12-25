Создатель "Новичка" считает, что Навального не могли отравить боевым ядом

При отравлении "Новичком" фосфорный элемент в организме задержался бы.

Создатель "Новичка" Леонид Ринк считает, что российского политика Алексея Навального не могли отравить боевым ядом. Об этом пишут "РИА Новости".

Учёный заявил, что ОЗХО не нашла в пробах Навального фосфорный фрагмент — а именно он мог указать на применение отравляющего боевого вещества из боевой группы "Новичок". Ринк добавил, что об амидном следе в анализах Навального он знал из западных источников.

Пыжиться можно, а второго компонента, фосфорного, нет. Леонид Ринк, создатель "Новичка"

Он добавил, что при отравлении "Новичком" фосфорный элемент в организме задержался бы, поэтому его бы обнаружили раньше амидного. Сейчас уже бессмысленно искать следы отравления, так как прошло слишком много времени и они вышли из организма.

Ранее СМИ писали, что санкции по делу Навального могут коснуться девяти человек.

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