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Создатель "Новичка" считает, что Навального не могли отравить боевым ядом
Сегодня, 13:13
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matveyvn

Создатель "Новичка" считает, что Навального не могли отравить боевым ядом

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При отравлении "Новичком" фосфорный элемент в организме задержался бы.

Создатель "Новичка" Леонид Ринк считает, что российского политика Алексея Навального не могли отравить боевым ядом. Об этом пишут "РИА Новости".

Учёный заявил, что ОЗХО не нашла в пробах Навального фосфорный фрагмент — а именно он мог указать на применение отравляющего боевого вещества из боевой группы "Новичок". Ринк добавил, что об амидном следе в анализах Навального он знал из западных источников.

Пыжиться можно, а второго компонента, фосфорного, нет.

Леонид Ринк, создатель "Новичка"

Он добавил, что при отравлении "Новичком" фосфорный элемент в организме задержался бы, поэтому его бы обнаружили раньше амидного. Сейчас уже бессмысленно искать следы отравления, так как прошло слишком много времени и они вышли из организма.

Ранее СМИ писали, что санкции по делу Навального могут коснуться девяти человек.

Фото: pixabay.com

Теги: леонид ринк, новичок, отравление навального
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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