СМИ: санкции по делу Навального могут коснуться девяти человек

Список будет обсуждаться в Брюсселе 12 октября.

Санкции по делу российского политика Алексея Навального могут коснуться девяти человек. Об этом пишет французская газета Le Monde, но не указывая свои источники.

Список содержит имена девяти человек. цитата из материала издания

Известно, что в санкционный перечень могут попасть российские силовики и чиновники из президентской администрации.

Список будет обсуждаться в Брюсселе 12 октября. Санкции предполагают арест банковских счетов за рубежом, а также запрет на поездки в Европу.

Ранее мы писали, что МИД Британии поддержал санкции против России за Навального.

Фото: Instagram / navalny