МИД Британии поддержал санкции против России за Навального

МИД Британии поддержал санкции против России за-за ситуации с Алексеем Навальным. Соответствующее заявление сделал глава ведомства Доминик Рааб.
Напомним, что накануне с призывами к введению санкций против РФ выступили министерства иностранных дел Германии и Франции. Их поддержали Нидерланды.
Великобритания поддерживает наших немецких и французских партнеров в нашем ответе на отвратительное отравление Алексея Навального.
цитата из сообщения МИД Великобритании
Дипломаты отметили, что у РФ есть чёткие основания для ответа по ситуации с Навальным, однако она не начинает расследование инцидента.
Ранее ОЗХО опубликовала результаты анализов Навального.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все