МИД Британии поддержал санкции против России за Навального

Дипломаты отметили, что у РФ есть чёткие основания для ответа по ситуации с оппозиционером.

МИД Британии поддержал санкции против России за-за ситуации с Алексеем Навальным. Соответствующее заявление сделал глава ведомства Доминик Рааб.

Напомним, что накануне с призывами к введению санкций против РФ выступили министерства иностранных дел Германии и Франции. Их поддержали Нидерланды.

Великобритания поддерживает наших немецких и французских партнеров в нашем ответе на отвратительное отравление Алексея Навального. цитата из сообщения МИД Великобритании

Дипломаты отметили, что у РФ есть чёткие основания для ответа по ситуации с Навальным, однако она не начинает расследование инцидента.

Ранее ОЗХО опубликовала результаты анализов Навального.

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