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МИД Британии поддержал санкции против России за Навального
Сегодня, 8:14
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matveyvn

МИД Британии поддержал санкции против России за Навального

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Дипломаты отметили, что у РФ есть чёткие основания для ответа по ситуации с оппозиционером.

МИД Британии поддержал санкции против России за-за ситуации с Алексеем Навальным. Соответствующее заявление сделал глава ведомства Доминик Рааб.

Напомним, что накануне с призывами к введению санкций против РФ выступили министерства иностранных дел Германии и Франции. Их поддержали Нидерланды.

Великобритания поддерживает наших немецких и французских партнеров в нашем ответе на отвратительное отравление Алексея Навального.

цитата из сообщения МИД Великобритании

Дипломаты отметили, что у РФ есть чёткие основания для ответа по ситуации с Навальным, однако она не начинает расследование инцидента.

Ранее ОЗХО опубликовала результаты анализов Навального.

Фото: pixabay.com

Теги: великобритания, мид британии, отравление навального
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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