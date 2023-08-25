В МИД допустили рассмотрение заявки в БРИКС от западной страны

Сергей Рябков рассказал, что страны рассмотрят инициативу, если она поступит от Запада.

В том случае, если кака-либо западная страна откажется от санкционной политики и подаст заявку в БРИКС, то этот документ будет рассмотрен участниками объединения. Соответствующее заявление заместитель российского министра по иностранным делам Сергей Рябков сделал на пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня" по итогам XV саммита.

Если кто-то из западной группы, для кого притягательность БРИКС покажется вдруг высокой, решит выйти из строя и, несмотря на палочную дисциплину внутри этого западного лагеря, откажется от применения санкционной политики в отношении кого бы то ни было из входящих в объединение государств и подаст заявку, тогда в соответствии с процедурой мы будем рассматривать. Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

Нвапомним, что в настоящее время объединение БРИКС объединяет в себя Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. По результатам международного саммита в южноафриканском городе Йоханнесбурге в четверг 24 августа участниками было объявлено, что в БРИКС официально приглашены с 1 января 2024 года ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия.

МИД назвал условие для вступления западных стран в БРИКС.

Фото и видео: МИД России