МИД назвал условие для вступления западных стран в БРИКС

Сергей Рябков назвал критерии приема стран в объединение.

Одним из важнейших критериев принятия новых стран в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) является неприменение санкционных мер в отношении стран-участников указанного объединения. Соответствующее заявление заместитель российского министра по иностранным делам Сергей Рябков сделал в ходе выступления на пресс-конференции в МИД РФ. Мероприятие было организовано медиагруппой "Россия сегодня" по результатам XV саммита БРИКС в южноафриканском городе Йоханнесбурге. Дипломат подчеркнул, что на текущий момент все приглашенные страны подходят по данному условию.

Один из важнейших параметров и критериев в этой сфере касается неприменения потенциальным участником БРИКС противозаконных санкционных мер против кого бы то ни было из участников объединения. Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

Замглавы МИД опроверг данные об отказе банка БРИКС от проектов в России.

Фото и видео: МИД России