В МИД России посчитали оскорбительными обвинения по делу Навального

В комментарии дипведомства сказано, что заявления Запада в адрес омских врачей оскорбительны, а российские власти выступают за тщательное и объективное расследование произошедшего с политиком.

В МИД России посчитали оскорбительными обвинения по делу оппозиционера Алексея Навального. Представители министерства считают, что США и ЕС сделали поспешные выводы. Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении "сокрыть истину", звучащие из западных столиц в адрес омских врачей, незамедлительно оказавших Алексею Навальному высококвалифицированную помощь. - сказано в комментарии дипведомства В немецкой клинике Шарите заявили, что Навальный отравился. Врачи предполагают, что ядом стала некая субстанция группы ингибиторов холинэстеразов. Конкретное вещество остается неизвестным. Проводятся дополнительные анализы. На данный момент Алексея Навального лечат атропином. Ранее мы сообщили, что Минобороны России отчиталось об уничтожении более 300 боевиков в Сирии. Видео: Telegram / Baza