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В МИД России назвали нездоровыми фантазиями публикации об "атаке" на дипломатов США в Вене
Сегодня, 15:54
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В МИД России назвали нездоровыми фантазиями публикации об "атаке" на дипломатов США в Вене

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Александр Бикантов прокомментировал заявления СМИ о "гаванском синдроме".

В МИД России назвали нездоровыми фантазиями публикации об "атаке" на дипломатов США в Вене. Такое заявление сделал заместитель руководителя департамента по информации и печати Александр Бикантов. Чиновник прокомментировал сообщения иностранных СМИ о том, что Москва могла воспользоваться источником направленной энергии для того, чтобы навредить оппонентам в Европе и Гаване. Речь идет о так называемом "гаванском синдроме", фиксирующемся у американских сотрудников дипломатической миссии в Австрии и на Кубе.

Любовь западной бульварной прессы к конспирологии неискоренима. Но советовали бы качественным медиа избегать этого зыбкого поля. Иначе в следующий раз русских придется обвинять в солнечных затмениях или снегопадах.

Александр Бикантов, дипломат РФ

В подобных нездоровых фантазиях чиновник обвинил пропагандистов из Вашингтона. Бикантов заметил, что русофобские пропагандисты продолжают "плодить фейки". При этом в Москве желают здоровья американским коллегам, но считают, что ссылаться на недомогаение из-за РФ - безнравственно и низко.

Россия готова к восстановлению отношений с Грузией.

Фото и видео: МИД России

Теги: австрия, александр бикантов, вена, гаванский синдром, дипломаты, мид, направленная энергия
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Аксенов Олег
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