В МИД России назвали нездоровыми фантазиями публикации об "атаке" на дипломатов США в Вене. Такое заявление сделал заместитель руководителя департамента по информации и печати Александр Бикантов. Чиновник прокомментировал сообщения иностранных СМИ о том, что Москва могла воспользоваться источником направленной энергии для того, чтобы навредить оппонентам в Европе и Гаване. Речь идет о так называемом "гаванском синдроме", фиксирующемся у американских сотрудников дипломатической миссии в Австрии и на Кубе.
Любовь западной бульварной прессы к конспирологии неискоренима. Но советовали бы качественным медиа избегать этого зыбкого поля. Иначе в следующий раз русских придется обвинять в солнечных затмениях или снегопадах.
Александр Бикантов, дипломат РФ
В подобных нездоровых фантазиях чиновник обвинил пропагандистов из Вашингтона. Бикантов заметил, что русофобские пропагандисты продолжают "плодить фейки". При этом в Москве желают здоровья американским коллегам, но считают, что ссылаться на недомогаение из-за РФ - безнравственно и низко.
Россия готова к восстановлению отношений с Грузией.
Фото и видео: МИД России
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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