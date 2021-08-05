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МИД РФ: наступление талибов в Афганистане выдыхается

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Такой позицией поделился со СМИ замглавы МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве России рассказали, что наступление талибов в Афганистане выдыхается. По мнению заместителя главы департамента по информации и печати МИД РФ Александр Бикантов, в настоящее время у террористов нет необходимых ресурсов для захвата и дальнейшие удержания крупных населенных пунктов на Ближнем Востоке. В частности, они неспособны занять столицу - Кабул. При этом дипломаты также фиксируют массовый переход военнослужащих из Афганистана на территорию соседних стран - Узбекистана и Таджикистана.

Ситуация в Афганистане деградирует. Во многом это связано с решением США и НАТО о задержке с полным выводом войск из Афганистана. В ходе масштабного летнего наступления они взяли под контроль от 80 до 100 новых уездов.

Александр Бикантов, дипломат

Близ Афганистана стартовали учения Таджикистана, Узбекистана и России.

Видео: МИД РФ

Теги: александр бикантов, афганистан, ближний восток, мид, талибы
Категории: Новости России, Мировые новости, Терроризм, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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Аксенов Олег
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