Александр Бикантов напомнил о трагических событиях 200 года в Южной Осетии.

Россия готова к восстановлению отношений с Грузией. Такое заявление на пресс-конференции с журналистами сделал заместитель главы департамента по информации и печати Александр Бикантов. Чиновник прокомментировал ситуацию, сложившуюся между двумя странами в годовщину августовских событий 2008 года, которые произошли на территории Южного Кавказа.

Мы готовы к восстановлению отношений между нашими государствами в той степени, в какой к этому готова грузинская сторона, надеемся, что здравый смысл возобладает и наши грузинские партнеры начнут строить отношения с соседями с учетом баланса интересов. Александр Бикантов, дипломат РФ

В Москве рассчитывают на то, что Тбилиси начнут выстраивать отношения с учетом баланса национальных интересов всех сторон. Напомним, что дипломатия между РФ и Грузией приостановлена из-за того, что 8 августа 2008 года военные Тбилиси обстреляли из установок залпового огня "Град" Южную Осетию. Иностранцы зашли на территорию Цхинвала. После этого Россия ввела свои войска в страну. За пять дней военные вытеснили оккупантов из региона. Уже 26 августа 2008 года Кремль признал суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

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Фото и видео: МИД РФ