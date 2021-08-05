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Россия готова к восстановлению отношений с Грузией

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Александр Бикантов напомнил о трагических событиях 200 года в Южной Осетии.

Россия готова к восстановлению отношений с Грузией. Такое заявление на пресс-конференции с журналистами сделал заместитель главы департамента по информации и печати Александр Бикантов. Чиновник прокомментировал ситуацию, сложившуюся между двумя странами в годовщину августовских событий 2008 года, которые произошли на территории Южного Кавказа.

Мы готовы к восстановлению отношений между нашими государствами в той степени, в какой к этому готова грузинская сторона, надеемся, что здравый смысл возобладает и наши грузинские партнеры начнут строить отношения с соседями с учетом баланса интересов.

Александр Бикантов, дипломат РФ

В Москве рассчитывают на то, что Тбилиси начнут выстраивать отношения с учетом баланса национальных интересов всех сторон. Напомним, что дипломатия между РФ и Грузией приостановлена из-за того, что 8 августа 2008 года военные Тбилиси обстреляли из установок залпового огня "Град" Южную Осетию. Иностранцы зашли на территорию Цхинвала. После этого Россия ввела свои войска в страну. За пять дней военные вытеснили оккупантов из региона. Уже 26 августа 2008 года Кремль признал суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

МИД РФ: наступление талибов в Афганистане выдыхается.

Фото и видео: МИД РФ

Теги: абхазия, александр бикантов, грузия, дипломаты, мид, южная осетия
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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Аксенов Олег
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