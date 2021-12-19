В МИД России назвали фактор, который поддерживает единство НАТО

В ведомстве считают, что члены НАТО живут в "выдуманном мире".

Единственный фактором, который поддерживает единство стран-членов Североатлантического альянса, является "угроза с востока". Об этом в эфире Youtube-канала "Соловьев Live" заявил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко.

По словам замминистра, данный факт вызывает опасение. Он считает, что члены НАТО живут в "выдуманном мире", который не имеет никакого отношения к интересам безопасности Европы.

Вот на сегодняшний день "угроза с востока" является фактически единственным связующим звеном, стягивающим это трансатлантическое единство. И это очень опасно. Александр Грушко, замглавы МИД РФ

Он добавил, что альянс вернулся к идеям, сформулированным в конце 40-х годов прошлого столетия первым генсеком военно-политического блока Гастингсом Лайонелем Исмейем, который призывал держать русских вне Европы.

Ранее в Минобороны Британии прокомментировали возможность отправки военных на Украину.

Видео: Youtube/Соловьев Live