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В МИД РФ рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Сенегал

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Мария Захарова рассказала о массовых беспорядках в стране.

Российское министерство по иностранным делам рекомендует гражданам страны воздержаться от поездок на территорию Сенегала на фоне массовых беспорядков в регионе. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница пояснила, что поступили сведения о том, что в беспорядках в Дакаре никто из россиян не пострадал До нормализации обстановки на указанной территории МИД РФ рекомендует воздержаться от тех поездок в Сенегал, которые не вызваны крайней необходимостью.

Надеемся на скорейшее возвращение обстановки в дружественнном Сенегале в мирное русло, прекращение актов насилия и разрешение имеющихся разногласий путем диалога в рамках правового поля.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова обвинила Молдавию в двуличности из-за вопроса о СНГ.

Фото и видео: МИД России

Теги: мария захарова, массовые протесты, мид, сенегал
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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