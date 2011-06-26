В МИД РФ рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Сенегал

Мария Захарова рассказала о массовых беспорядках в стране.

Российское министерство по иностранным делам рекомендует гражданам страны воздержаться от поездок на территорию Сенегала на фоне массовых беспорядков в регионе. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница пояснила, что поступили сведения о том, что в беспорядках в Дакаре никто из россиян не пострадал До нормализации обстановки на указанной территории МИД РФ рекомендует воздержаться от тех поездок в Сенегал, которые не вызваны крайней необходимостью.

Надеемся на скорейшее возвращение обстановки в дружественнном Сенегале в мирное русло, прекращение актов насилия и разрешение имеющихся разногласий путем диалога в рамках правового поля. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова обвинила Молдавию в двуличности из-за вопроса о СНГ.

Фото и видео: МИД России