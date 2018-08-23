В МИД РФ прокомментировали отставку Джона Болтона

Россия заявила, что такие изменения не приведут к нормализации отношений с США.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал новость об отставке советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. Дипломат заявил, что традиционно такие изменения не ведут к нормализации отношений между странами. Об этом пишут РИА Новости.

Накануне глава Америки Дональд Трамп написал в Twitter, что уволил Болтона из-за разногласий по внешней политике. В свою очередь Болтон заявил, что подал в отставку сам.

Как бы там ни было, Россия никаких ожиданий в связи с перестановками, освобождением кого-то от должности или назначением не имеет. По словам Рябкова, Москва по-прежнему судит по делам, а не заявлениям или намерениям.

Ранее Кремль подтвердил работу предполагаемого агента ЦРУ в администрации президента РФ.

Видео: YouTube / Fox News, DW News, NBC News, 11Alive