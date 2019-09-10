Кремль подтвердил работу предполагаемого агента ЦРУ в администрации президента РФ

Олег Смоленков был уволен в 2016-2017 гг.

Дмитрий Песков подтвердил информацию, что предполагаемый агент ЦРУ Олег Смоленков работал в администрации президента РФ. Об этом пишет ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства заявил, что Смоленков был уволен несколько лет назад. Речь идет о 2016-2017 гг. Его должность не позволяла ему присутствовать на совещаниях президента.

Его должность не относилась к категории высших должностных лиц, так называемых указных должностей. Дмитрий Песков

Также Песков отрицательно ответил на вопрос, может ли он подтвердить, что Смоленков был агентом ЦРУ. Он добавил, что не располагает информацией о дальнейшей судьбе экс-сотрудника администрации президента.

Ранее телекомпания CNN опубликовала информацию о том, что в 2017 году американская разведка вывезла из России ценного агента, опасаясь его разоблачения. В шпионстве подозревается Олег Смоленков.

Ранее мы писали, что Путин снял с должностей почти 30 высокопоставленных силовиков.

Фото: pixabay.com