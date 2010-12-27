Путин снял с должностей почти 30 высокопоставленных силовиков

Параллельно прошли и новые назначения.

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источники.

С постов были уволены руководители Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Крыму генерал-лейтенант юстиции Михаил Назаров и СУ СКР по Дагестану генерал-лейтенант юстиции Сергей Дубровин. С должности сместили и Тугая Тугаева, который являлся замруководителя дагестанского следственного управления.

Параллельно прошли и новые назначения. Прокурором Москвы стал госсоветник юстиции 2-го класса Денис Попов, его же место на посту главы надзорного ведомства в Дагестане занял старший советник юстиции Алексей Ежов. Главой МВД Крыма стал генерал-майор полиции Павел Каранда.

Ранее Путин отправил в отставку руководство Северо-Западного следственного УТ СКР.