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Руководство Северо-Западного следственного УТ СКР отправили в отставку
Сегодня, 18:20
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Руководство Северо-Западного следственного УТ СКР отправили в отставку

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Владимир Путин уволил главу и заместителя подразделения Следственного комитета.

Руководителей Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России отправили в отставку, сообщило "78.ru"

Указом Президента РФ главу подразделения СК РФ Сергея Сазина уволили и назначили на пост руководителя Следственного управления СКР по Ленобласти. Во вторник, 10 мая, генерала-лейтенанта официально представят на его новом рабочем месте. Увольнение коснулось также заместителя Сазина Виктора Белостоцкого. О дальнейших назначениях в отношении мужчины пока неизвестно. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге в машине бывшего полицейского нашли оружие, наркотики и запрещенную книгу

Фото: szsut.sledcom.ru

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Категории: Лента новостей, Новости России, Новости СПб,

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