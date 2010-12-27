Руководство Северо-Западного следственного УТ СКР отправили в отставку

Владимир Путин уволил главу и заместителя подразделения Следственного комитета.

Руководителей Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России отправили в отставку, сообщило "78.ru".

Указом Президента РФ главу подразделения СК РФ Сергея Сазина уволили и назначили на пост руководителя Следственного управления СКР по Ленобласти. Во вторник, 10 мая, генерала-лейтенанта официально представят на его новом рабочем месте. Увольнение коснулось также заместителя Сазина Виктора Белостоцкого. О дальнейших назначениях в отношении мужчины пока неизвестно.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге в машине бывшего полицейского нашли оружие, наркотики и запрещенную книгу.

Фото: szsut.sledcom.ru