Руководство Северо-Западного следственного УТ СКР отправили в отставку

Руководителей Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России отправили в отставку, сообщило "78.ru".
Указом Президента РФ главу подразделения СК РФ Сергея Сазина уволили и назначили на пост руководителя Следственного управления СКР по Ленобласти. Во вторник, 10 мая, генерала-лейтенанта официально представят на его новом рабочем месте. Увольнение коснулось также заместителя Сазина Виктора Белостоцкого. О дальнейших назначениях в отношении мужчины пока неизвестно.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге в машине бывшего полицейского нашли оружие, наркотики и запрещенную книгу.
Фото: szsut.sledcom.ru
Обсуждение ( 0 )