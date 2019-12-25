В МИД Польши усомнились в гарантиях безопасности Украине

Радослав Сикорский указал на то, что Европа не хочет направлять бойцов на Украину.

В Варшаве скептически относятся к обсуждаемым сейчас международными союзниками гарантиям безопасности для Украины. Соответствующее заявление сделал польский по иностранным делам Радослав Сикорский в интервью для западного издания Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Дипломат утверждает, что согласно текущей концепции, войска "гарантов безопасности" должны стать на защиту Киева в случае нового регионального конфликта, однако в реальности никто в Европе не хочет вступать в вооруженное противостояние с российским руководством.

Если мы предоставляем Украине гарантии безопасности, мы говорим, что можем начать войну против России. И я не считаю, что это убедительно, что к этому есть доверие. Кто хочет воевать с Россией - может начать это прямо сейчас. Но я что-то не вижу желающих. Радослав Сикорский, глава МИД Польши

В МИД России упоминали, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на украинской территории категорически неприемлем для Кремля и чреват резкой эскалацией кризиса. Все официальные заявления о возможности размещения такого контингента из стран-участниц Североатлантического альянса на Украине, звучащие в Великобритании и прочих странах ЕС, во внешнеполитическом ведомстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

Глава МИД Польши предложил обдумать бесполетную зону над Украиной.

Фото: YouTube / Radosław Sikorski - kanał oficjalny