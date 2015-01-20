В МИД Польши назвали неуместной критику посла США в адрес спикера Сейма

Марчин Босацкий прокомментировал обмен колкостями между послом США в Варшаве Томом Роузом и польским политиком Влодзимежем Чажастым.

Заявления американского посла в Варшаве Тома Роуза, назвавшего спикера нижней палаты польского парламента Влодзимежа Чажастого угрозой польско-американским отношениям, "глубоко неуместные". Соответствующее заявление в эфире местного телеканала TVP Info сделал заместитель главы министерства по иностранным делам Польши Марчин Босацкий. Европейский дипломат уточнил, что сейчас сотрудники внешнеполитического ведомства думают над дальнейшей реакцией на слова посла из Вашингтона.

Такое высказывание в адрес второго человека в стране представляется, выражаясь языком дипломатического протокола, глубоко неуместным. Марчин Босацкий, замглавы МИД Польши

Ранее Том Роуз опубликовал в социальных сетях пост, в котором назвал спикера польского Сейма "угрозой для польско-американских отношений". Таким образом американский дипломат отреагировал на высказывание Чажастого, назвавшего лидера Белого дома, президент-республиканца Дональда Трампа "лидером хаоса".

