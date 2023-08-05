В МИД Молдавии прокомментировали сроки вступления страны в ЕС

Молдавия не успеет до конца текущего года начать переговоры о вступлении в Европейский союз. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал местный министр по иностранным делам, вице-премьер республики Нику Попеску. Чиновник пояснил, что власти поставили перед собой цель по достижению значимого прогресса по внедрению в страну девяти рекомендаций Брюсселя и Европейской комиссии.
...Чтобы октябре этого года ЕК могла рекомендовать государствам-членам Евросоюза начать переговоры о присоединении Молдавии к ЕС. Но сами переговоры в этом году не начнутся. Наши партнеры должны получить "зеленый свет", подготовиться. А мы уже подготовились.
Нику Попеску, глава МИД Молдавии
Руководитель молдавской дипломатии отметил, что у Кишинева уже составлен список из 600 чиновников, которые составят рабочие группы по вопросу подготовки республики к вступлению в состав ЕС.
МИД Молдавии сократит количество российских дипломатов.
Фото и видео: Telegram / Nicu Popesku
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