В МИД Молдавии прокомментировали сроки вступления страны в ЕС

Нику Попеску рассказал о работе по евроинтеграции.

Молдавия не успеет до конца текущего года начать переговоры о вступлении в Европейский союз. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал местный министр по иностранным делам, вице-премьер республики Нику Попеску. Чиновник пояснил, что власти поставили перед собой цель по достижению значимого прогресса по внедрению в страну девяти рекомендаций Брюсселя и Европейской комиссии.

...Чтобы октябре этого года ЕК могла рекомендовать государствам-членам Евросоюза начать переговоры о присоединении Молдавии к ЕС. Но сами переговоры в этом году не начнутся. Наши партнеры должны получить "зеленый свет", подготовиться. А мы уже подготовились. Нику Попеску, глава МИД Молдавии

Руководитель молдавской дипломатии отметил, что у Кишинева уже составлен список из 600 чиновников, которые составят рабочие группы по вопросу подготовки республики к вступлению в состав ЕС.

МИД Молдавии сократит количество российских дипломатов.

Фото и видео: Telegram / Nicu Popesku