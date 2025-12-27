В МИД Ирана опровергли удар по Азербайджану

По словам замглавы ведомства, данный инцидент требует тщательного расследования.

Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади опроверг причастность к падению дронов в азербайджанском Нахичеване. Об этом он заявил телеканалу ANewz.

Сегодня, 5 марта, стало известно, что иранский беспилотник упал на территории аэропорта Нахичевана. Об этом сообщили азербайджанские СМИ. Также появилась информация, что еще несколько беспилотников упали в других местах.

Гарибабади заявил, что Иран не наносит удары по соседним странам. Он также добавил, что данный инцидент требует тщательного расследования. Замглавы МИД подчеркнул, что политика Ирана не предполагает ударов по соседним странам, если военные базы в них не используются для атак на республику.

