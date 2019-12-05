  1. Главная
Премьер Канады не исключил участия ВС страны в конфликте против Ирана
Сегодня, 13:38
Марк Карни сообщил о готовности страны поддержать США на Ближнем Востоке.

Премьер-министр Канады Марк Карни в общении с журналистами не стал исключать потенциального участия Вооруженных сил страны в региональном конфликте против иранского руководства. Соответствующей информацией иностранный чиновник из Оттавы поделился в рамках своего рабочего визита в Сидней. 

Нельзя категорически исключить наше участие. Мы будем поддерживать наших союзников, когда это будет целесообразно.

Марк Карни, премьер-министр Канады

Напомним, что днем ранее, 4 марта, Марк Карни заявил, что канадское национальное правительство "с сожалением" поддерживает ракетные и дроновые удары еврейского государства и вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе по Ирану, так как Тель-Авив и США не стали сотрудничать с ООН и не консультировались со своими  международными союзниками, в том числе с Канадой, перед началом проводимой операции. В Оттаве призвали стороны к скорейшей деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Захарова прокомментировала позицию Канады по атакам США и Израиля на Иран.

Фото: YouTube / DRM News

