Льготные категории граждан начнут подавать заявки.

В МФЦ Петербурга стартует запись детей в первые классы. С 15 декабря родители могут начать подавать документы на принятие детей в школу. Заявление петербуржцы могут подавать лично или через портал государственных услуг. В этот день отделения ограничат прием любых документов, кроме данной категории. Об этом сообщили в СПб ГКУ.

Подача заявлений проводится в три этапа. Первый начнется на следующей неделе. Специалисты будут получать документы от федеральных и региональных льготников. С 20 числа подать заявление смогут обычные граждане, которые хотят устроить ребенка в школу своего района. С 15 июня откроется запись на свободные места в любое среднее образовательное учреждение города.

Ранее Piter.tv писал о том, что запись в первый класс в Петербурге начнется с 15 декабря.

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