Запись в первый класс в Петербурге начнется с 15 декабря

Раньше всех заявления примут у льготной категории граждан.

Первый этап приема документов в первый класс для льготных категорий граждан начнется 15 декабря, сообщила пресс-служба комитета по печати и взаимодействию со СМИ.

К льготным категориям граждан относятся дети военных по месту жительству их семей, дети сотрудников школы, братья и сестры тех, кто уже учится в этой школе, а также дети правоохранителей и военнослужащих при изменении места военной службы при определенных условиях.

Затем, с 20 января 2020 года преимущественное право льготников будет распространяться на свободные места. Родители могут подать заявление в три школы, это можно сделать также с помощью МФЦ и через Портал госуслуг Петербурга.

Для подачи заявления необходим документ, удостоверяющий личность заявитель и оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о рождении ребенка. Документы, подтверждающие льготу, подаются в школу после приглашения из образовательного учреждения.