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Запись в первый класс в Петербурге начнется с 15 декабря
Сегодня, 18:48
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nadezhda_sib

Запись в первый класс в Петербурге начнется с 15 декабря

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Раньше всех заявления примут у льготной категории граждан.

Первый этап приема документов в первый класс для льготных категорий граждан начнется 15 декабря, сообщила пресс-служба комитета по печати и взаимодействию со СМИ. 

К льготным категориям граждан относятся дети военных по месту жительству их семей, дети сотрудников школы, братья и сестры тех, кто уже учится в этой школе, а также дети правоохранителей и военнослужащих при изменении места военной службы при определенных условиях. 

Затем, с 20 января 2020 года преимущественное право льготников будет распространяться на свободные места. Родители могут подать заявление в три школы, это можно сделать также с помощью МФЦ и через Портал госуслуг Петербурга. 

Для подачи заявления необходим документ, удостоверяющий личность заявитель и оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о рождении ребенка. Документы, подтверждающие льготу, подаются в школу после приглашения из образовательного учреждения. 

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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