Чтобы подтвердить личность владельца карты болельщика, нужно посетить МФЦ Петербурга. Перед этим важно оставить заявку с фотографией в личном кабинете на Госуслугах.

В МФЦ Петербурга оформили 200 тыс. карт болельщика. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

В субботу, 2 марта, пройдет матч РПЛ "Зенит" – "Спартак". Игру проведет на "Газпром Арене" 2 марта. Ожидается более 50 тыс. болельщиков.

Карта – одна из мер, направленных на обеспечение безопасности людей, которые посещают футбольные матчи. Пресс-служба администрации Петербурга

Перед матчем сегодня, 1 марта, в МФЦ была оформлена 200-тысячная карта болельщика. Ее получила 15-летняя девочка из Приморского района. Школьница оформила карту, чтобы вместе с родителями и друзьями ходить на футбольные матчи. Юная петербурженка отметила, что на оформление карты болельщика она потратила в МФЦ всего пять минут.

Чтобы подтвердить личность владельца карты болельщика, нужно посетить МФЦ Петербурга. Перед этим важно оставить заявку с фотографией в личном кабинете на Госуслугах.

Ранее мы писали, что главный тренер "Зенита" подвел итоги зимних сборов.

Фото: МФЦ