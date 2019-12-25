В МФЦ Ленобласти перечислили самые популярные детские имена

Также стало известно, как младенцев называют реже всего.

Представители центров "Мои документы" в 47-ом регионе представили список самых популярных имён для новорожденных. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Так, для девочек выбирают имена Алиса, Виктория, Ксения, Полина, Вероника и Ева. Мальчиков молодые родители чаще всего называют Иваном, Александром, Максимом, Матвеем, Романом и Михаилом.

Также МФЦ опубликовали перечень самых редких имён младенцев: в него вошли Юрий, Вадим, Виталий, Олег, Елена, Владислава, Людмила, Валентина и Наталья.

Всего с начала 2020 года в Ленобласти зарегистрировано 1600 новорожденных.

Ранее мы рассказали о том, что Ленобласть поддержит семьи с детьми во время эпидемии.

Фото: Pixabay