В МЭР рассчитывают на принятие нового закона о туризме в 2024 году

Владимир Трач рассказал о работе над документом в правительстве.

Российское министерство по экономическому развитию рассчитывает на принятие обновленного закона о туризме к концу весенней сессии Государственной Думы в 2024 году. Соответствующее заявление сделал директор департамента реализации проектов в сфере туристической деятельности при профильном ведомстве Владимир Трач, выступая на сессии в ходе Международного форума "Всемирный день качества в России". Специалист пояснил, что МЭР внесло порядка сотни бизнес-инициатив по развитию отрасли внутри страны. Из этого количества 24 проектов отправлено на согласование в федеральные органы исполнительной власти. Далее "дорожная карта" будет внесена в кабинет министров, где будет дорабатываться вместе с экспертами.

Планируем в весеннюю сессию выйти в активное обсуждение и ставим себе задачей к концу весенней сессии принять этот закон. Это непростая, достаточно большая задача. Существующий закон о туристской деятельности планируется полностью переработать. Владимир Трач, чиновник мз МЭР

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