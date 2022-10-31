Самолет Ил-96-400М совершил первый полет

В Минпромторге рассказали о том, что пассажирский лайнер подтвердил свои характеристики.

Отечественный широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М совершил первый и успешный полет. Соответствующее заявление сделал глава министерства по промышленности и торговли денис Мантуров. Чиновник пояснил, что говорит о модернизированной версии воздушного судна. По его мнению. борт показал высочайший уровень компетенций конструкторских бюро и авиационных заводов.

Самолет не просто сохранил высокие показатели Ил-96-300, но и получил новые эксплуатационные и транспортные возможности. Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

Известно, что рейс проходил на высотах до 2000 метров, скорости до 390 километров в час и продолжался 26 минут.В ходе мероприятий экипаж проверил показатели устойчивости, управляемости воздушного судна, работоспособности систем, силовой установки и радиотехнических средств захода на посадку. Весь полет прошел в штатном режиме.

Напомним, что обновленная версия отличается от оригинальной Ил-96-300 удлиненным на 9,35 метров фюзеляжем, более мощными двигателями ПС‑90А1 и вмещает в себя до 370 пассажиров. На борту предусмотрено современное пилотажно-навигационное и радиосвязнное оборудование, а также аэродинамическую компоновку, конструкции и системы самолета используют исключительно российские технологические решения.

Найдено решение по замене Ан-26 и Ан-72, сообщил Шойгу.

Фото и видео: Правительство России