Найдено решение по замене Ан-26 и Ан-72, сообщил Шойгу

Глава МО РФ провел совещание в Ульяновской области при участии ОАК.

В России найдено решение по легким транспортным самолетам, которые придут на замену отечественных бортов Ан-26 и Ан-72. Соответствующей информацией поделился с руководителями ОАК российский министр пао обороне Сергей Шойгу.

Мы сегодня рассмотрим важнейший вопрос, который требует своего решения давно. Решение найдено. Теперь надо определиться со сроками — как скоро и как быстро мы сможем это решение воплотить в жизнь. <...> Что в этой части сделано и что предстоит сделать. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Напомним, что во время своей рабочей поездки в Ульяновскую область генерал армии проверил выполнение государственного оборонного заказа на заводе "Авиастар", а также проинспектировал производство Ил-76МД-90А, ремонт Ан-124-100. По результатам мероприятия состоялось рабочее совещание с руководством Объединенной авиастроительной корпорации и профильных центральных органов военного управления. На встрече коллеги рассмотрели состояние и перспективы развития военно-транспортной авиации страны.

Шойгу рассказал о загруженности военно-транспортной авиации.

Фото и видео: Минобороны России