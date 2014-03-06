В МЭР призвали расширить нацпроект по повышению производительности труда для ЖКХ и туризма

Максим Решетников призвал нарастить объемы нацпроекта "Производительность труда".

В МЭР призвали расширить национальный проект по повышению производительности труда для жилищно-коммунальной сферы и области туризма. Соответствующее заявление в ходе правительственного заседания при участии российского президента Владимира Путина сделал глава министерства по экономическому развитию Максим Решетников. Чиновник объяснил, что проект требуется расширить и продолжить и после 2024 года. Данная инициатива уже одобрена председателем кабинета министров Михаилом Мишустиным. Если предложение будет одобрено руководством страны, то МЭР увеличит число участников нацпроекта в два раза. Это поможет достичь большего вклада отечественных компаний в рост экономических показателей.

Считаем важным, чтобы эта работа продолжалась и за пределами 2024 года. Кроме того, предлагаем открыть доступ к проекту для предприятий ЖКХ, туризма, санаторно-курортного отдыха и здравоохранения. Максим Решетников, глава МЭР

На текущий момент в стране есть свыше 4 тысяч участников нацпроекта и получено порядка двух тысяч новых заявок.

Мишустин поддержал предложение продлить проект "Производительность труда".

Фото и видео: Правительство России