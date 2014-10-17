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В МЧС сообщили, что пострадавший дом в Нижнем Новгороде не был газифицирован
Сегодня, 14:49
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matveyvn

В МЧС сообщили, что пострадавший дом в Нижнем Новгороде не был газифицирован

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В данный момент на месте происшествия работает газовая служба.

В МЧС сообщили, что пострадавший дом в Нижнем Новгороде не был газифицирован. С заявлением выступил начальник главного управления ведомства по Нижегородской области Валерий Синьков. Об этом пишет телеканал "360".

Говорить о том, что это был чисто газ, у нас нет пока оснований.

Валерий Синьков, начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области

В данный момент на месте происшествия работает газовая служба, представители Росгвардии, лаборатория МЧС. Устанавливается причина взрыва.

Ранее в Нижнем Новгороде из-под завалов извлекли живую женщину.

Фото: pixabay.com

Теги: взрыв, мчс, нижний новгород
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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