В данный момент на месте происшествия работает газовая служба.

В МЧС сообщили, что пострадавший дом в Нижнем Новгороде не был газифицирован. С заявлением выступил начальник главного управления ведомства по Нижегородской области Валерий Синьков. Об этом пишет телеканал "360".

Говорить о том, что это был чисто газ, у нас нет пока оснований. Валерий Синьков, начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области

В данный момент на месте происшествия работает газовая служба, представители Росгвардии, лаборатория МЧС. Устанавливается причина взрыва.

Ранее в Нижнем Новгороде из-под завалов извлекли живую женщину.

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