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В МЧС рассказали, зачем в доме нужен пожарный извещатель
Сегодня, 15:29
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В МЧС рассказали, зачем в доме нужен пожарный извещатель

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Батарейку нужно менять всего раз в год.

В ГУ МЧС по Ленобласти объяснили жителям, зачем дома нужен пожарный извещатель. Это устройство вовремя реагирует на дым, издает громкий звук при угрозе возгорания и может разбудить спящего человека в случае пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Прибор можно найти в магазине или заказать в интернете. Средний срок службы устройства составляет 10 лет. Батарейку нужно менять всего раз в год.

Ранее мы писали, что в квартирном пожаре в Парголово пострадал мужчина.

Фото: Piter.tv

Теги: извещатель, мчс, пожарный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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