В МЧС рассказали, зачем в доме нужен пожарный извещатель

Батарейку нужно менять всего раз в год.

В ГУ МЧС по Ленобласти объяснили жителям, зачем дома нужен пожарный извещатель. Это устройство вовремя реагирует на дым, издает громкий звук при угрозе возгорания и может разбудить спящего человека в случае пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прибор можно найти в магазине или заказать в интернете. Средний срок службы устройства составляет 10 лет. Батарейку нужно менять всего раз в год.

Ранее мы писали, что в квартирном пожаре в Парголово пострадал мужчина.

Фото: Piter.tv