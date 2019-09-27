МЧС: за курение на балконах россиян могут привлечь к уголовной ответственности

Наказание может последовать, если из-за брошенного окурка возникнет крупный пожар.

В пятницу, 27 сентября, в MЧC прокомментировали новый закон, который запрещает россиянам курить на лоджиях и балконах. Это новые требования правительства России, направленные на обеспечение пожарной безопасности.

В пресс-службе МЧС заявили, что наказание может последовать, если из-за брошенного окурка возникнет крупный пожар. За нарушение новых правил россиянам грозит штраф до 3-х тысяч рублей. Если же из-за "утренней сигареты" сгорит чтя-то квартира виновный заплатит 5 тысяч рублей. Кроме того, во втором случае россиян могут привлечь даже к уголовной ответственности.

В соцсетях эта новость вызвала шквал разнообразных шуток. Россияне рассуждают о том, как их "поймают" с сигаретой на балконе.

Так вижу: менто-дроны летают между домами и фоткают нарушителей. Потом специальные программы опознают куряк и высылают им квитанции со штрафами шутят россияне в соцсетях

Отметим, что новые правила запрещают не только курить, но и жарить шашлыки и зажигать свечи.

Ранее мы сообщали о том, что Дмитрий Медведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов.

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