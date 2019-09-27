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Дмитрий Медведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов

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Профильные ведомства обновят законодательную базу относительно общепита.

Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил внести правки в закон о ресторанах и общепитах. Документацией займутся в Роспотребнадзоре, Минюсте, Минэкономики и Минпромторге. Контроль за ситуацией также возложен за омбудсмена по бизнесу и предпринимательским сообществом России.

Чиновники обсудят переход к работе, установленной регламентами Европейского экономического союза. Предложения ведомства должны предоставить до 15 октября. Известно, что в Москве, Татарстане, Калининграде будут ограничены контрольные мероприятия. Это связано с нарушениями требований к организации питания, из-за которых пострадали люди. В сфере также будут проработаны требования к административным приостановлениям предпринимательской деятельности. 

Чиновники проработают вопрос о формировании потребительской корзины на 2021 год. Будет определены продукты, необходимые для здорового  и полноценного питания человека.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин и Медведев поздравили Басилашвили с 85-летием.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Наука 2.0, Правительство России

Теги: дмитрий медведев, общепит, правительство, рестораны
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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