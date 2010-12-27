Путин и Медведев поздравили Басилашвили с 85-летием

Олег Басилашвили – актер, народный артист СССР (1984). Он известен по фильмам "Вокзал для двоих", "Служебный роман", "Осенний марафон".

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили народного артиста СССР Олега Басилашвили с 85-летием.

Своим талантом вы заслужили искреннюю любовь многих поколений зрителей, по праву вошли в число признанных мастеров, мэтров театральной сцены и кинематографа. выдержка из поздравления на сайте Кремля

Дмитрий Медведев отметил открытие и неравнодушие Басилашвили, которые он пронес через весь свой творческий путь. Также глава правительства отметил талант Басилашвили как чтеца. Артист проникает в самую суть произведений и заставляет звучать их совсем по-другому.

Олег Басилашвили – актер, народный артист СССР (1984). Он известен по фильмам "Вокзал для двоих", "Служебный роман", "Осенний марафон", и другие. В свой день рождения он даст спектакль в БДТ.

Фото: vk.com/knigaspbru