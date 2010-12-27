Олег Басилашвили отметит 85-летие спектаклем в БДТ

Свой 85-ый день рождения артист отметит на сцене театра.

Народный артист СССР Олег Басилашвили празднует свой 85-летний юбилей. Деятель культуры рассказал, что проведет его на сцене. Актер напомнил, что зрители Большого драматического театра в Петербурге смогут увидеть его в трех постановках: "Лето одного года", созданному по произведению американского драматурга Томпсона, "Дядюшкином сне" Достоевского и еще одной постановке, получившей название "Палачи".

Артист добавил, что сам не любит отмечать день рождения, так как не тяготеет к шумихе. В праздник он старается больше времени проводить с семьей: женой, дочкой и двумя внуками 6 и 9 лет.

Накануне грандиозного события коллега по цеху, режиссер Владимир Бортко заявил, что Басилашвили для него стал примером порядочного человека.

Он искренен в том, что проповедует. Это высочайшего класса актер (об этом даже и говорить странно — настолько очевидно) и высочайшего класса человек делится своим отношением к артисту спикер

Другой режиссер - Владимир Краснопольский напомнил, что Басилашвили жаден до любой роли, имея в виду его усердность. Он считает, что все его герои с каждый разом раскрывали какую-то часть таланта артиста, которую зрители раньше не видели.

Ранее Piter.tv писал о том, что Олег Басилашвили представил в Петербурге книгу "Палата №26. Больничная история".

Фото: vk.com/knigaspbru

